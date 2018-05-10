 الاتفاق على وقف إطلاق النار في سبها

أكد عضو مجلس النواب عن منطقة الشاطئ علي السعيدي، أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في سبها.

وأفاد السعيدي، في تصريح صحفي بأن آمر المنطقة العسكرية سبها” المبروك الغزوي” أعلن وقف إطلاق النار بين اللواء السادس وقبائل التبو دون أي قيد أو شرط، وفتح جميع الطرق.

وكان المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، أعلن أن آمر المنطقة العسكرية سبها، المبروك الغزوي، قد أصدر كتابين، يقضي الأول بوقف إطلاق النار في سبها اليوم الخميس، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً.

وبين المسماري، في تصريحات تليفزيونية أن الكتاب الثاني موجه لكل من اللواء السادس مشاة وقبيلة “التبو”، ويقضي بسحب القناصين وسحب كل التمركزات المقاتلة، بالإضافة إلى فتح كل الطرق، بشكل فوري.

وتشهد مدينة سبها اشتباكات بين الحين والآخر بين الأطراف المتصارعة سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى وسط جهود من عدة أطراف للمصالحة وإنهاء النزاع.

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