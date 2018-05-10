الثني يطلع على مشاريع الحكومة التى سيتم تنفيذها في منطقة قرنادة

ليبيا – ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب المنتصر الحاسي مشاريع الحكومة المستهدف تنفيذها بالفرع بالبلدي قرنادة.

الثني بحث وفقاً للموقع الرسمي للحكومة المؤقتة المشاريع المتفق على تنفيذها في الفرع البلدي قرنادة ومن ضمنها استكمال مقر شرطة قرنادة وصيانة الإنارة الداخلية للمنطقة والطريق الرئيسي لها.

ومن المشاريع التي طرحت خلال الإجتماع مشروع استكمال خط مياه التحلية قرنادة – الفايدية وتوريد آليات نقل القمامة وآليات لمكتب خدمات الكهرباء بالفرع البلدي قرنادة.

بدوره أصدر الثني تعليماته لذوي الإختصاص لاستكمال مسجد مصعب بن عمير بالمنطقة ورصف الحي الغربي بالمنطقة واعتماد مستوصف منطقة قرنادة كمستشفى قروي.

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