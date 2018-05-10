مصر تدرس استئناف الرحلات الجوية إلى ليبيا

تدرس الخطوط الجوية “flagship” استئناف الرحلات بين القاهرة وبنغازي هذا الصيف، بعد 4 سنوات من التوقف بسبب الاضطرابات في ليبيا.

وبحسب ما نقلته جردية “أهرام أون لاين” عن مسؤول في شركة مصر للطيران، فإن شركة مصر للطيران ستنظر أيضا في استئناف رحلاتها الجوية “القاهرة – طرابلس” خلال هذا العام.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية في وقت سابق أن مصر للطيران تعتزم تسيير 3 رحلات أسبوعية بين القاهرة وبنغازي، بالإضافة إلى 4 رحلات أسبوعية بين القاهرة وطرابلس بعد التأكد من أنها فعالة من حيث التكلفة وأن الأوضاع مستقرة في المطارات الليبية.

ويشار إلى أن مصر أوقفت رحلاتها المباشرة إلى طرابلس عام 2014.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية