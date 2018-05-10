مركز طبرق الطبي يجري 21 عملية قسطرة قلبية

طبرق 10 يوليو 2018 (وال) – أجريت في مركز طبرق الطبي عدد 21 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية أمس الأربعاء بإشراف استشاري أمراض القلب الدكتور عبد الهادي الكاديكي.

وقال مكتب الإعلام في مركز طبرق الطبي إن العمليات الجراحية كانت ما بين العلاجية والتشخيصية بمشاركة طاقم غرفة عمليات القسطرة في المركز من أطباء وتمريض وفنيين.

وتابع المكتب أن العمليات كانت ” 10 تركيب دعامة، و 11 تشخيصية ” مؤكداً أن العمليات شملت مرضى ليبيين ومريض سوداني الجنسية.

يشار إلي أن العمليات التي أجريت لمرضى القلب من مختلف مدن ومناطق ليبيا من بينها بنغازي و شحات و طبرق و درنة والبيضاء المرج و الأبيار، أم الرزم، مرتوبة ، القرضبة.(وال – طبرق)ر إ/أ د

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