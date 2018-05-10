وصول ثلاث جثت للمركز الطبي بسبها

العنوان -سبها

أعلن المركز الطبي سبها نقلاً عن إحدى الممرضات بقسم العناية الفائقة الممرضة أمل سالم عن وصول قتيلين للقسم ظهر الأربعاء .

وقالت أمل إن الجثمان الأول لشابة تدعى نادية علي تبلغ من العمر 18 سنة من سكان منطقة الثانوية حيث كانت مصابة بعيار ناري في القلب وعلى أثر هذه الإصابة فارقت الحياة .

وأضافت الممرضة : أما الشاب المغدور به فيدعى مرعى مسعود يبلغ من العمر 33 سنة ودخل للقسم جراء إصابته بعيار ناري في الرأس ما أدى إلى وفاته .

وأشارت سالم: كما وصلت للمركز في ذات التوقيت جثه مجهولة الهوية “تم إحضارها للمركز من قبل أفراد الشرطة لرجل ستيني سوداني الجنسية ، ظهرت عليها آثار التعذيب .

هذا ونسب اللواء السادس مشاة في تصريح للناطق الإعلامي علي اسحيم كل هذه الأفعال التي وصفها بالإجرامية إلى العصابات التشادية التي تتمركز في بعض بالأحيان السكنية وتستولي على الطرقات وتروع حياة الآمنين مستعينة في ذلك ببقايا شورى ثوار بنغازي وبعض الدواعش حسب التصريح .

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