كاجمان يناقش مع سفيرة الاتحاد الأوربي لدى ليبيا ملف الهجرة غير الشرعية

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان أمس الاربعاء بسفيرة الاتحاد الأوربي لدى ليبيا بتينا موشايت لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وأوضاع مراكز الإيواء والوضع الإنساني للمهاجرين.

الشيباني إستعرض خلال اللقاء وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي الخطة الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وآلية تعامل الأجهزة الأمنية المختصة مع المهاجرين غير الشرعين.

وتناول اللقاء أيضاً زيارة وزير الداخلية المفوض لمراكز الايواء و الوقوف على أهم الاحتياجات الضرورية لهذه المراكز وتقييم الوضع الإنساني والصحي للمهاجرين وإعادة تأهيل جهاز الهجرة غير الشرعية من حيث الخبرات والكفاءات.

ومن جانبها نوّهت موشايت على ضرورة إنشاء مراكز إيواء خاصه للنساء والأطفال دون سن الرابعة عشر شرط أن تكون في أماكن تسهل الوصول إليها من قبل منظمة الهجرة الدولية وأجهزة الحكومة من وزارة الداخلية وجهاز الهجرة لخصوصية هذه الفئه ووضعها الحساس.

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