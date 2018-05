المتوسط:

عقد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، المهندس علي ساسي، اجتماعًا اليوم الخميٍ، مع السفير التركي لدى ليبيا، أحمد دوغان، لبحث آليات عودة أطقم الشركات التركية للعمل في ليبيا.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر الشركة العامة للكهرباء، تاريخ التعاون الليبي التركي بمجال الطاقة الكهربائية والمشاريع التي ساهمت فيها الشركات التركية ضمن هذا المجال وسبل استئناف التعاون بين الجانبين.

ومن جانبه، أبدي السفير التركي، استعداد بلاده التام للتعاون مع ليبيا في مجال الطاقة الكهربائية.

وبدوره، قال المهندس علي ساسي، إن الشركة العامة للكهرباء ربطتها عد مشاريع سابقة مع شركات الطاقة التركية بينها مشروع محطة الخليج ومحطة أوباري البخارية.

وأكد “ساسي”، خلال الاجتماع، أن الشركة العامة مستعدة لاستئناف العمل المشترك مع الجانب التركي وعودة أطقم الشركات التركية للعمل في ليبيا.

The post «العامة للكهرباء» تبحث استئناف عمل الشركات التركية في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية