إيطاليا تقدم 1.5 مليون يورو لدعم برامج اليونسيف

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية تقديم 1.5 مليون يورو لدعم برامج تنفذها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في ليبيا.

ووفقاً لمنشور على الصفحة الرسمية لليونيسيف، إن الهدف من هذه المساعدات، دعم البرامج التي تنفذها يونيسيف، والتي تسعى لتعزيز وتوفير بيئة اجتماعية سليمة من أجل نظام حكم قائم على الحقوق والعدل والديمقراطية في ليبيا، مع التركيز على سلامة وأمن الأطفال هناك.

من جهته، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، أن بلاده تتطلع لتعزيز وتقوية الشراكة مع منظمة “يونيسيف”، إلى جانب الحكومة الليبية في هذا الشأن.

بدوره قال مدير المكتب الإقليمي للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، فلافيو لوفيسولو، إن المبادرة جزء من استراتيجية أوسع تتبعها إيطاليا في ليبيا تركز على مسارين، التدخل الطارئ والمساعدة الإنسانية، وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.

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