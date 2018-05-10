ليبيا تشارك في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب

شارك وفد من ليبيا مكلف من المجلس الرئاسي في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الـ 49 المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لبحث الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وبينت إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق أن وزراء الإعلام العرب المجتمعين يبحثون أيضا الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.

وجرى على هامش الاجتماع الاحتفال بيوم “الإعلام العربي” في دورته الثالثة، والتي خصصت لمجال التلفزيون تحت شعار “التلفزيون العربي .. نبض الأمة” تم خلاله تكريم عدد من الشخصيات الإعلامية العربية وتكريم بعض البرامج التلفزيونية العربية في المجالات المختلفة، وكذلك تكريم شهداء العمل الإعلامي.

وقرر مجلس وزراء الإعلام العرب اعتماد مدينة طرابلس عاصمة للإعلام العربي للعام 2019-2020.

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