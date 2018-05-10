السموعي: حالة الطوارئ في طرابلس لضمان سلامة المواطنين

قال مدير مديرية أمن طرابلس صلاح السموعي، الخميس، إن اعلان حالة الطوارئ بالعاصمة يأتي حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار السموعي، في تصريح للرائد، إلى أن الهدف من وراء إعلان حالة الطوارئ هو تعريف الجدد من كوادر الشرطة بكيفية التعامل مع المواطن في أماكن الازدحام بطريقة أكثر رقيًّا، في ظل الازدحام على الأسواق والمساجد خاصة مع قدوم شهر رمضان.

وأوضح السموعي أن حالة الطواري تشمل مؤسسات الدولة كافة، نافيا الأخبار المتداولة عن وجود سيارة مفخخة في جامعة طرابلس، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري صحة الأخبار قبل نشرها.

وأضاف السموعي أن الخطة الأمنية للعاصمة “جاهزة”، وستعلن في اليومين المقبلين، مشددا حرصهم على عدم تكرار حادثة المفوضية، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح.

يذكر أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أعلنت وضع خطة أمنية محكمة مشتركة بين المكونات العسكرية المختصة والأجهزة الأمنية في طرابلس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية