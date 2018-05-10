سبها الطبي يعلن وصول مزيد من القتلى نتيجة الانفلات الأمني بالمدينة

أكد مركز سبها الطبي، عن استقباله ضحايا، لما وصفه، الانفلات الأمني في المدينة، بشكل شبه يومي.

وأضاف المركز في تدوينه على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أمس الأربعاء، عن وصول قتيلين إلى قسم العناية، مصابين بأعيرة نارية.

وكشف المركز أن القتيلين هم، حنين حسين، البالغة من العمر 18سنة، من سكان منطقة الثانوية، ودخلت لقسم العناية بسبب عيار ناري في القلب وعلى أثر هذه الإصابة فارقت الحياة، ومرعى مسعود، البالغ من العمر 33 سنة، ودخل للقسم جراء إصابته بعيار ناري في الرأس مما أدى ألى وفاته.

كما أكد المركز عن وصول جثة إلى قسم الحوادث، وهي لرجل يبلغ من العمر 60 عاما سوداني الجنسية وعلى جسده أثار التعذيب.

وتشهد مدينة سبها منذ شهر فبراير الماضي اشتباكات عنيفة متقطعة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان نتج عنها خسائر مادية وبشرية كبيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية