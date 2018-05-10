وفد غرفة التجارة والصناعة طرابلس يزور اسطنبول لبحث أوجه التعاون

خاص

قال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة طرابلس سالم القروى إن العلاقات الاقتصادية الليبية التركية تطورت بشكل كبير بفضل الثقة المتبادلة بين رجال الاعمال الليبيين والاتراك.

واوضح أثناء زيارته لغرفة التجارة والصناعة التركية بإسطنبول الاحد مع عدد من أعضاء الغرفة وعدد من رجال الاعمال علي هامش مؤتمر القمة العربية التركية للمواد الغذائية وتجهيز الفنادق والآلات الزراعية والبذور والاسمدة تهدف لبحث أوجه التعاون.

وقال ” القروي ” إن الغرفة تسعى لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال من الجانبين بما يحقق الفائدة لمجتمع الأعمال الليبي والتركي وأشار إلى أن تركيا تزخر بالصناعات الناجحة ذات الجودة العالمية وأوضح أن تنمية التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين هدف مشترك يسعى إليه رجال الأعمال من الجانبين.

يذكر بأنه قد تم تشكيل لجنة مشتركة بين ليبيا وتركيا للتعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين في الرابع والعشرين من شهر فبراير وذلك خلال المؤتمر الليبي التركي للتنمية والاستثمار الذي انعقد في مدينة اسطنبول.

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