قرنادة – إدارة العمليات والأمن القضائي تقيم جمعها الأمني لقوتها العمومية

تم أمس الأربعاء إقامة أول جمع لرجال العمليات والأمن القضائي بالإدارة العامة للعمليات والأمن القضائي ببلدة قرنادة جنوب مدينة شحات .

وبرغم تواجد عدد كبير من عناصر الإدارة بأماكن عمل مكلفين لها بالتعاون مع القوات المسلحة خاصة فيما يتعلق بعمليات تحرير مدينة درنة إلا أنه قد تم تكثيف الجهود لموازاة العمل مع ما يقدم من تعاون أمني مع كافة المؤسسات الأمنية.

يذكر أنه قد تم إعتماد يوم 7 من كل شهر ليكون يوم الجمع الأمني للقوة العمومية لرجال العمليات والأمن القضائي.

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