الأمم المتحدة تسلم بلدية ككلة مولدات كهربائية لتحسين جودة الخدمات

أعلن صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تسليم مولدين للطاقة الكهربائية إلى بلدية ككلة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الصفحة الرسمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا على موقع “فيس بوك”، اليوم الخميس، أن هذه المنحة جاءت بعد تكريمهما كل من جامعة الجبل الغربي ومستشفى ككلة القروي.

وأضاف برنامج الأمم المتحدة، أن المولدات تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية في الجامعة، والرفع من قدرة المستشفى على تقديم خدمات صحية أكثر ذات جودة لسكان المدينة.

