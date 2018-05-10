قدامى الأهلي طرابلس يفوزون على فريق المهاجرين

فاز فريق الأهلي طرابلس بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعته بفريق المهاجرين غير الشرعيين بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة انه حضر المبارة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة محمد الشيباني، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر ورئيس ونائب نائب رئيس الجهاز الرائد محمد الخوجة ورئيس مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة ملازم أول حسني أبوعيانة.

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