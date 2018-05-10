بلدية تاورغاء لـ السراج : إلى متى سننتظر في العراء لنعود الى ديارنا

ليبيا – طالب المجلس البلدي تاورغاء أمس الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي أن يتحلى بالمسؤولية والمهنية والشجاعة الكاملة بأن يعلن لأهل تاورغاء وعموم الليبيين والمجتمع الدولي آخر ما توصل إليه مع الممانعين لعودة أهالي المدينة والإجراءات المتخذة من طرفه ةالى متى سيظلون ينتظرون في العراء .

المجلس البلدي أكد في بيان له تحصلت المرصد على نسخة منه على أن عودة أهالي تاورغاء دون شرط أو قيد حق شرعي لا بد من إنجازه ، مثمناً الجهود المبذولة من جميع الأطراف في هذا الشأن.

وأشار المجلس إلى أنه لن يدخر جهداً في تحقيق كافة الوسائل المتاحة بشأن العودة ، مطالباً السراج بصفته صاحب قرار العودة بالإضطلاع بمسؤولياته في هذا الأمر.

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