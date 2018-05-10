الحرس البلدي بنغازي يشن حملة واسعة في المدينة

بنغازي 10 مايو 2018 (وال)- باشرت غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة لجهاز الحرس البلدي، في حملة واسعة بالتعاون مع وحدة الصيدليات، ووحدة المخابز داخل بلدية بنغازي .

وأكد أمر دوريات غرفة الرائد خالد الورفلي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – أن الدوريات تمكنت خلال الحملة من ضبط عديد المخالفات القانونية، وتجاوزات واستغلال الفضاء العام .

وقال الورفلي إنه تم قفل عديد من المحال التجارية لبيع الزيوت، وسلخانات لذبح الدواجن التي لا تتطابق عليها المواصفات والشروط الصحية داخل المناطق السكنية، وصالات الجملة لبيع المواد الغذائية ، وبعض شركات الأدوية .

وأضاف الورفلي أنه تم ضبط أيضاً العمالة الوافدة لا تملك أي إجراءات قانونية، وتم إحالتهم لجهاز الهجرة غير الشرعية .

وأكد الرائد خالد الورفلي أن الحملة مستمرة ودون توقف أو تهاون، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك . (وال- بنغازي) ر ت

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