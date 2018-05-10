وزير تعليم الوفاق يشارك بمؤتمر (ألكسو) بتونس

شارك وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، في المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) في دورته الرابعة والعشرون لهذا العام والذي ينعقد بتونس .

ويضم الوفد الليبي المشارك من وزير التعليم وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالوزارة الدكتور عبدالمنعم أبولائحة، وسفير ليبيا لدى تونس محمد المعلول.

وأبرز وزير التعليم في كلمته خلال افتتاح المؤتمر أهمية توحيد المناهج التعليمية في الدول العربية كافة وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي، وفِي المواد العامة مثل اللغة العربية والتربية الاسلامية والرياضيات والعلوم.

وأكدا على ضرورة الأخذ في الاعتبار خصوصية كل دولة في بقية المواد مثل التاريخ والتربية الوطنية وغيرها.

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