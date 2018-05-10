القبض على تاجر مخدرات بشحات يحوز كيلوين من مادة “الحشيش”

العنوان-شحات

القى جهاز مكافحة المخدرات شحات من القبض على أحد مهربي المخدرات بالمدينة بعد وضع كمين محكم للإيقاع بالجاني، تمكن أفراد الجهاز من القبض عليه متلبسا .

وصرح الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بواكريم للعنوان :بأنه تمت متابعة الجاني، وضبطه وبحوزته كمية من المخدرات تبلغ قرابة الكيلوين تقدر قيمتها بثلاثين ألف دينار وبعد التحقيق معه اعترف بأنه قام بجلبها للاتجار بها وبيعها وتم إحالته للنيابة العامة للاختصاص .

واضاف بواكريم أن جهاز مكافحة المخدرات في المدينة وفي مدة لا تتعدى الثلاثة اشهر نجح في احباط عدة محاولات لتهريب المخدرات والحبوب المخدرة وبأقل الامكانيات حسب تعبيره

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية