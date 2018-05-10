وفد من شركة الخليج العربي للنفط يزور معهد النفط الليبي

بنغازي 10 يوليو 2018 (وال) – زار وفد من المختصين في إدارة الشؤون الفنية في شركة الخليج العربي للنفط، أمس الأربعاء معهد النفط الليبي.

واطلع الوفد على الإمكانيات المتوفرة في المعهد في مجال المختبرات النفطية وإمكانية الاستفادة منها, وتبادل المعلومات والوقوف على إمكانية التدريب والمساعدة في تجهيز معمل للزيوت والبيئة.

وشملت الزيارة معظم الأقسام في المعهد والاطلاع على أجهزة التحاليل المستعملة في تحليل الزيت الخام والمنتجات والمياه الصناعية.

وضم وفد المختصين كل من منسق المعلومات ومتابعة المشاريع بنغازي، عمران الزوي، ومنسق المختبرات بحقل السرير ومصفاة السرير، عزالدين السنوسي،ومنسق المختبرات بميناء الحريقة ومصفاة طبرق طاهر على عبدالسلام، ومنسق المختبرات في حقل مسلة ناصر إبراهيم المغربى (وال – بنغازي ) ر إ / س ع

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