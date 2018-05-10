مستشفى الثورة بالبيضاء يواصل الرفع من كفاءة ممرضيه

في إطار الرفع من كفاءة الطاقم الطبي بمستشفى الثورة المركزي ، بدأت الأسبوع الماضي دورة تنشيطية في التمريض المتقدم تحت إشراف “مركز تنمية القوى العاملة الطبية” فرع الجبل الأخضر والتي استهدفت 45 ممرض وممرضة من العاملين بالمستشفى .

كما سينظم المركز في الفترة القادمة دورة خاصة بفنيي العمليات ودورة تتعلق بحديثي الولادة بالمستشفى .

وقال مصدر بمستشفى الثورة ان تنسيقا يتم الان بين إدارة المستشفى والمركز لإقامة دورة تدريبية للأطباء في مجال المناظير التشخيصية .

يذكر أن مركز تنمية القوى العاملة الطبية فرع الجبل الأخضر قد نظم منذ فترة دورة تأهيلية مكثفة للقبالة مدتها عام ونصف استهدفت 25 قابلة من مستشفى الثورة والمستشفى القروي ببلدة عمر المختار.

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