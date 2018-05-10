اللواء السادس سبها: سنسير قدماً على نهج القيادة العامة في محاربة الإرهاب وحماية الوطن

ليبيا – قدم الناطق الإعلامي لمنتسبي اللواء السادس مشاة والقوات المساندة له التابع للمنطقة العسكرية سبها أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة العامة للقوات المسلحة وللمؤسسة العسكرية وللجيش بمناسبة ذكرى إنطلاق” عملية الكرامة”.

اللواء السادس مشاة هنأ في بيان نقلته عنه غرفة عمليات الجنوب الموحده التابعة للقياده العامه للجيش، الشعب الذي لم يخالجه الشك للحظة في صدق وثبات وشجاعة أفراد المؤسسة العسكرية فدعمهم وآمن بهم في محاربتهم لقوة الشر والإرهاب.

وأكد منتسبي اللواء والقوات المساندة له التابعين للمنطقة العسكرية سبها على سيرهم قدماً على نهج القيادة العامة في محاربة الإرهاب والتطرف وحماية الوطن وتأمين حدوده واستعادة هيبته ومكانته الطبيعية والتاريخية.

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