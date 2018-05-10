أجدابيا تنفذ مشاريع بقيمة 37 مليون دينار ليبي

قامت بلدية أجدابيا بمسرح الضمان الإجتماعي أمس الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا توضيحيًا للمشاريع التي أذنت الحكومة المؤقتة بتنفيذها بقيمة إجمالية بلغت 37 مليون دينار ليبي، والتي سيجري تخصيصها في تنفيذ المشاريع بالبلدية .

وقال عميد بلدية أجدابيا العقيد “سعد العكوكي” خلال كلمته بالمؤتمر، أنه سيتم تسليم هذه المشاريع إلى القطاعات الحكومية كلاً على حسب اختصاصه، وسيكون دور البلدية في مراقبة ومتابعة تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها في تلك الجهات الحكومية بالبلدية.

يذكر أن رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، قد أذن بتنفيذ مشاريع الإنشاء والصيانة لعدد من الجهات الحكومية في البلدية.

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