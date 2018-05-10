مجلس وزراء الإعلام العرب يدين الهجوم على مفوضية الانتخابات

أدان مجلس وزراء الإعلام العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس والذي أسفر عن مقتل (14) من موظفي المفوضية ومن رجال الأمن وإصابة آخرين.

وقالت إدارة التواصل بحكومة الوفاق إن المجلس عبر عن تضامنه ووقوفه التام مع الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب وفي بناء دولة المؤسسات والقانون.

وكان مجلس وزراء الإعلام العرب قد بدأ يوم الأربعاء اجتماعات دورته الـ 49 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

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