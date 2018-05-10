البرلمان العربي يدعو لرفع العراقيل التي تقف أمام عودة النازحين في ليبيا

شارك أعضاء البرلمان العربي في مجلس النواب الليبي، في الجلسة الرابعة للبرلمان التي أقيمت في الرباط أمس الأربعاء.

وأكد مجلس النواب على صفحته الرسمية، أن البرلمان العربي دعا في جلسته إلى تظافر الجهود لتوفير احتياجات الدولة الليبية من أجل إعادة تأهيل وبناء المناطق التي تضررت جراء الحرب على الإرهاب، مشيراً في هذا الصدد، إلى المبادرات التي يرعاها مجلس النواب الليبي، لإعادة إعمار مدينة بنغازي في مرحلة ما بعد تحريرها من قبضة التنظيمات الإرهابية.

كما أبدى البرلمان العربي قلقه إزاء المحنة الإنسانية التي يعانيها أهالي مدينة تاورغاء عقب منعهم من العودة إلى ديارهم، داعياً إلى الرفع الفوري لكافة العراقيل التي تقف أمام عودة النازحين إلى ديارهم والعمل على تأمين احتياجاتهم الإنسانية عبر تنفيذ بنود الاتفاق بشكل متكامل.

يذكر أن الوفد الليبي شمل كل من النائب حسن البرغوثي، والنائب عبد السلام نصية، إلى جانب النائب أبو صلاح شلبي والنائب أحلام محمد اللافي.

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