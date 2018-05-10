الحرس البلدي بنغازي يباشر بحملة واسعة في المدينة

العنوان-بنغازي

باشرت غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة لجهاز الحرس البلدي، بحملة واسعة بالتعاون مع وحدة الصيدليات، ووحدة المخابز داخل بلدية بنغازي .

وأكد آمر دوريات الغرفة الرائد خالد الورفلي في تصريح صحفي أن الدوريات تمكنت خلال الحملة من ضبط عدد من المخالفات القانونية، وتجاوزات واستغلال الفضاء العام .

وقال الورفلي إنه تم قفل عدد من المحال التجارية لبيع الزيوت، وسلخانات لذبح الدواجن التي لا تتطابق عليها المواصفات والشروط الصحية داخل المناطق السكنية، وصالات الجملة لبيع المواد الغذائية ، وبعض شركات الأدوية مبينا أنه تم القبض على العمالة الوافدة التي لا تملك أي إجراءات قانونية، وتم إحالتهم لجهاز الهجرة غير الشرعية .

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