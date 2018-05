البرلمان العربي يشيد بمبادرات مجلس النواب الليبي لإعادة إعمار بنغازي

المتوسط:

شارك أعضاء البرلمان العربي بمجلس النواب الليبي في الجلسة الرابعة للبرلمان العربي بالمملكة المغربية “الرباط”، اليوم الخميس.

ودعا البرلمان العربي في جلسته إلى تظافر الجهود لتوفير احتياجات الدولة الليبية من أجل إعادة تأهيل وبناء المناطق التي تضررت جراء الحرب على الإرهاب.

وأشاد البرلمان العربي بالمبادرات التي يرعاها مجلس النواب الليبي لإعادة إعمار مدينة بنغازي في مرحلة ما بعد تحريرها من قبضة التنظيمات الإرهابية.

وأبدى البرلمان العربي قلقه إزاء المحنة الإنسانية التي يعانيها أهالي مدينة تاورغاء عقب منعهم من العودة إلى ديارهم، حيث دعا إلى الرفع الفوري لكافة العراقيل التي تقف أمام عودة النازحين إلى ديارهم والعمل على تأمين احتياجاتهم الإنسانية عبر تنفيذ بنود الاتفاق بشكل متكامل.

وضم الوفد الليبي كلا من النائب حسن البرغوثي والنائب عبد السلام نصية والنائب ابو صلاح شلبي والنائبة أحلام محمد اللافي.

