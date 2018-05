المتوسط:

فاز الفيلم الوثائقي الليبي “المنصة”، بجائزة التميز الإعلامي العربي وهي ضمن 4 جوائز فازت بها ليبيا.

وتحصل الفيلم على الترتيب الثاني على مستوى الدول المشاركة مناصفة مع دولة الكويت ضمن مراسم افتتاح اجتماع وزراء الاعلام العرب بمقر جامعة الدول العربية.

وجدير بالذكر أن “المنصة” فيلم وثائقي من إنتاج المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص يتكون من جزئيين يحكي قصة داعش في سرت، ويكشف وثائق ومعلومات ومشاهد تُعرض للمرة الأولى.

The post «المنصة» الليبي يفوز بجائزة التميز الإعلامي العربي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية