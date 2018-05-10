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«المنصة» الليبي يفوز بجائزة التميز الإعلامي العربي

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

فاز الفيلم الوثائقي الليبي “المنصة”، بجائزة التميز الإعلامي العربي وهي ضمن 4 جوائز فازت بها ليبيا.

وتحصل الفيلم على الترتيب الثاني على مستوى الدول المشاركة مناصفة مع دولة الكويت ضمن مراسم افتتاح اجتماع وزراء الاعلام العرب بمقر جامعة الدول العربية.

وجدير بالذكر أن “المنصة” فيلم وثائقي من إنتاج المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص يتكون من جزئيين يحكي قصة داعش في سرت، ويكشف وثائق ومعلومات ومشاهد تُعرض للمرة الأولى.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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