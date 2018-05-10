الدكتور سعد عــقــوب يكرم معالي وزير العــمــل الدكتور مسعود صوه

البيضاء 10 مايو 2018 (وال)- كرم وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تيسير وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سـعد عقوب، معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مسعود محمد بالقاسم صوه .

هذا وتم خلال احتفالية أقيمت أمس الأربعاء بمقر وزارة العمل في البيضاء، تكريم أيضاً وكيل وزارة العمل لشؤون العمل والتدريب الأستاذ إبراهيم الكوري سيدي، ومدير إدارة الوظيفة العامة بوزارة العمل الأستاذ عبد الله سعد عبد الباري، وذلك لوقفــتهم الكريمة والجادة المتمثلة في اعتماد الملاك الوظيفي لديوان وزارة الصحة في البيضاء،

وقال وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سـعد عقوب – في كلمة بمناسبة حفل التكريم باسم العاملين في ديوان الوزارة الصحة، مثمناً فيها الجهد المبذول ومعبّـــراً فيها عن سعادته بتوقيع واعتماد الملاك الوظيفي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اعتماد الملاك الوظيفي “خطوة في الاتجاه الصحيح، وإعادة لهيكلة الوزارة داخلياً”، بما يتناسب مع رؤيــة وأهداف وإستــراتيجية وزارة الصحــة خلال عام 2018 .

وأشاد الدكتور سـعد عقوب خلال حفل توقيع الملاك الوظيفي، بدور مدير إدارة الوظيفة العامة الأستاذ عبد الله عبد الباري، على جهوده في تنفــيذ هذه الخطوة، والتي تهدف لرفع كفاءة العاملين والارتقاء بعملية التوصيف الوظيفي .

وأكد الدكتور سـعد عقوب أنه سيتم اقحام كافة الموظفين والعاملين في دورات مكثفة، للرفع من كفاءاتهم بما يعود بالفائدة على الوزارة والقــطاع الصحي الليــبي .

وبدوره، أعرب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماع الدكتور مسعود محمد بالقاسم صوه، عن سعادته بهذا التكريم، ومدى اعتزازه بهذه اللفته والتكريم والتقدير، الذي يسهم في غرس روح التضامن والتكافل والتآزر بين كافة الوزارات في الحكومة الليبية المؤقتة .

وأعتبر الدكتور مسعود محمد بالقاسم صوه تكريمه هو تكريم لديوان وزارة العمل ككل، كما تُبرز أهمية العمل وتكريــس المفاهيم النبيلة لتنمية بشرية متوازنة ومستديمة، عمادها العناية بالمصلحة العامة في إطــار رؤيــة إنسانيـــة شــامــلة .

وتخللت احتفالية التكريم التي حضرها أيضاً مدير مكتب الوكيل العام لوزارة الصحة الأستاذ طارق نوح، ومدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة معتز الطرابلسي، ومدير مكتب العلاقات العامة الأستاذ عبد الله البراني، تقديـــم دروع تذكــارية وشهادات تقدير للأستاذة إيمان محمد عبد المنعم . (وال- البيضاء) ر ت

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