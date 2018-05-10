الليبية لحقوق الإنسان تطالب بوضع استراتيجيات لحماية الآثار

طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان مصلحة الآثار طرابلس، التحرك لوضع حدود وضوابط لما تتعرض له المواقع الآثرية في كل ليبيا من نبش ونهب وسرقة وبيع للقطع الأثرية في المزادات، خاصة بدول الجوار “تونس ومصر”.

وأكدت المنظمة في بيان، أنها ستحيل مذكرة مهمة إلى كل من مصلحة الآثار في طرابلس، ومصلحة الآثار بنغازي، إلى جانب اتحاد بلديات التراث العالمي الليبية، للتصدي لهذه الظاهرة غير الحضارية، والتي تمس المواطن الليبي في عمق تاريخه.

وأعربت المنظمة في ختام بيانها، عن أملها بتطبيق القوانين، ووضع إستراتيجية لمعالجة هذه الظاهرة من قبل السلطات العليا في الدولة الليبية .

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