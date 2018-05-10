اختتام دورة تنشيطية لوكلاء النيابات في بنغازي

بنغازي 10 مايو 2018 (وال) – اختتمت الأربعاء في مدينة بنغازي دورة تنشيطية لوكلاء النيابات حول مراجعة بعض القوانين ولاستعراض بعض المشاكل الاي تواجه النيابات.

وقال المحامي العام في بنغازي السيد إبرهيم محمد الدرسي في ختام الدورة التي أقيمت في منطقة ابوعطني طيلة أسبوع كامل إن الدورة قام بها المكتب للأعضاء التابعين لمكتب المحامي العام.

وأضاف الدرسي أن الدورة تحتوي على عدة نشاطات تثقيفية تنشيطية فى مجال عملهم، المحامى العام تتبعه خمس نيابات كلية “الشرق و الشمال والجنوب و إجدابيا و الكفرة” حيث تحتوي.

وأوضح المحامي العام أنه تم الاستعانة بمستشاري المحكمه العليا الدكتور مبروك الفاخري والمستشار جمعة بوزيد ومعالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وأكد المحامي العام أن هذه الدورة عباره عن مراجعة لأعضاء النيابة فيما يتعلق فى الأمور العملية حول الأخطاء المحتمل حدوثها، لافتا إلىلا أن النيابة ليس شغلها الشاغل التحقيقات بل يجد طعون و حضور جلسات.(وال – بنغازي) ع ج/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال