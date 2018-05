المتوسط:

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير خارجية هولندا ستيف بلوك، بمصر اليوم الخميس.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية الهولندي اهتم بسماع وجهة نظر نظيره المصري فيما يخص أخر التطورات في الملف الليبي.

وأضاف أبو زيد، ” إن وزير الخارجية المصرية نقل مختلف عناصر الرؤية المصرية في هذا الإطار، حيث أكد شكري على أن مصر ستستمر في جهودها لاقتلاع كامل جذور الإرهاب من أراضيها، وستستمر في التنسيق والتعاون مع أصدقائها على مستوى العالم نحو تحقيق هذا الهدف الجماعي.

The post وزير الخارجية المصري يناقش نظيره الهولندي اخر مستجدات الملف الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية