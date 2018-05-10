جرائم الحرب بليبيا.. الجنائية تلوح بمذكرات توقيف جديدة

وفي ما يتعلق بسيف الإسلام القذافي، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إنه وردت تقارير إعلامية متضاربة عن أماكن تواجده سيف الإسلام القذافي.

وأضافت أن مذكرة توقيفه لم تنفذ بعد، وأن ليبيا لا تزال مطالبة بتسلميه فورا للمحكمة، كما أشارت إلى أن مذكرة التوقيف بحق الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي التهامي محمد خالد لم تنفذ بعد.

وقالت إن فريقا من مكتبها زار ليبيا في مارس/آذار الماضي للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران 2012، وأكدت أن هذه الزيارة تمثل تقدما للأنشطة التحقيقية لمكتبها، وعبرت عن ثقتها بإجراء زيارات أخرى.

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