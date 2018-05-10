الغرياني يدعو لمحاربة الجيش بدرنة

اثني المفتي المعزول الصادق الغرياني على الأوضاع الأمنية في درنة مبينا أنها أشبه بالأوضاع في دولة مستقرة وكأنها ليست جزء من ليبيا.

ودعا الغرياني في برنامج تلفزيوني رصدته بوابة إفريقيا الإخبارية إلى “نصرة أهالي درنة سواء حكومات طرابلس أو السلطات الأخرى في إشارة إلى محاربة الجيش”.

وقال الغرياني “قارن هذا مع الأوضاع في العاصمة طرابلس التي يقال إنها مستقرة”.

مبينا أن “دار الإفتاء اخذ منها إلى الآن أربعة سيارات غصبا وظلما حيث أن السيارات التابعة لدار الإفتاء والتي يتم إيقافها في البوابات يتم الاستيلاء عليها وأشار إلى أن آخر سيارة أخذت من قبل جهة تابعة للمباحث العامة والتي هي ليست حامية لأمن المواطنين وإنما شغلها الشاغل السطو واخذ المال بالباطل” على حد قوله.

وبدأ الجيش الليبي منذ أيام معركة لإخراج الجماعات الإرهابية من المدينة.

ويعرف المفتي المعزول الصادق الغرياني بدعمه وتأييده للجماعات المتطرفة في ليبيا .

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