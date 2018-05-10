المشير حفتر يعيد تسمية الكتيبة 127 مشاة ويحدد مهامها ويعين المقدم خليفة الصغير آمراً لها

ليبيا – أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قراره رقم 80 لسنة 2018 بشأن اعادة تسمية الكتيبة 127 مشاة التابعة لمنطقة براك العسكرية بإمرة المقدم خليفة الصغير لتصبح الكتيبة 177 مشاة .

القائد العام أوض في قراره الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن الكتيبة 177 مشاة تكون تبعيتها للقيادة العامة للقوات المسلحة ، مبيناً أن مكان تمركزها سيكون في وادي الشاطئ وتحديداً في (استراحة تامزاوة سابقاً).

وقام القائد العام في المادة الثانية من قرارهه بتكليق الكتيبة 177 مشاة بمهام حماية الحدود الليبية بالجنوب الغربي وذلك حسب حدودها الادارية الواقعة على نقاط “عين ونين – بئر ناهية – عين إنزو – تنهيظان – العطشان – بئر الحسيني – إدرى” .

كما كلف القائد العام الكتيبة أيضاً بحراسة المرحلة الثانية للنهر الصناعي والمتمثلة في “القرية السكنية – الآبار – خزان فزان” بالاضافة الى مهامها السابقة .

وعين القائد العام للقوات المسلحة في المادة الثالثة من قراره الرقم 31646 مقدم خليفة على محمد الصغير آمراً للكتيبة 177 مشاة ، مطالباً بالعمل لهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه من أحكام .

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