البرلمان العربي يعرب عن قلقه بشأن أوضاع أهالي تاورغاء

شارك أعضاء البرلمان العربي بمجلس النواب الليبي في الجلسة الرابعة للبرلمان العربي بالعاصمة المغربية “الرباط”

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي أن “البرلمان العربي دعا في جلسته إلى تضافر الجهود لتوفير احتياجات الدولة الليبية من أجل إعادة تأهيل وبناء المناطق التي تضررت جراء الحرب على الإرهاب مشيرا إلى المبادرات التي يرعاها مجلس النواب الليبي لإعادة إعمار مدينة بنغازي في مرحلة ما بعد تحريرها من قبضة التنظيمات الإرهابية”.

وأعرب البرلمان العربي عن “قلقة إزاء المحنة الإنسانية التي يعانيها أهالي مدينة تاورغاء عقب منعهم من العودة إلى ديارهم، حيث دعا إلى الرفع الفوري لكافة العراقيل التي تقف أمام عودة النازحين إلى ديارهم والعمل على تأمين احتياجاتهم الإنسانية عبر تنفيذ بنود الاتفاق بشكل متكامل”

ومثل الوفد الليبي النواب حسن البرغوثي وعبدالسلام نصية وأبو صلاح شلبي وأحلام محمد اللافي.

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