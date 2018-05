حملة تفتيش على المحلات التجارية في بنغازي

المتوسط:

شنت غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة لجهاز الحرس البلدي، حملة تفتيش واسعة بالتعاون مع وحدة الصيدليات، ووحدة المخابز.

وقال آمر دوريات الغرفة الرائد خالد الورفلي، “أنه تم غلق عدد من المحال التجارية لبيع الزيوت، وسلخانات لذبح الدواجن التي لا تتطابق عليها المواصفات والشروط الصحية داخل المناطق السكنية”.

وأضاف الورفلي، ” أنه تم القبض على العمالة الوافدة التي لا تملك أي إجراءات قانونية، وتم إحالتهم لجهاز الهجرة غير الشرعية”.

