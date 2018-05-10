آمر منطقة سبها العسكرية: وقف إطلاق النار وسحب القناصين وفتح الطرق المغلقة

أصدر آمر منطقة سبها العسكرية، اللواء مبروك الغزوي، قرارًا موجَّهًا إلى اللواء السادس مشاة ومجلس قبائل التبو بسبها، بوقف إطلاق النار اعتبارًا من اليوم الخميس وفتح الطرق المقفلة وسحب جميع القناصين من الأماكن المتمركزين بها.

وبموجب قرار آمر المنطقة العسكرية بسبها، فإن الكتيبة 160 مشاة ستقوم بالإشراف على وقف إطلاق النار وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال قرار آمر المنطقة العسكرية بسبها، إنه يجب إيقاف إطلاق النار الذي أدى إلى إصابة الأبرياء ووفاة البعض منهم وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة التي تخدم المواطن وتؤثر على حياته اليومية، ما يعد اعتداءً على الآمنين بمدينة سبها.

وكان مركز سبها الطبي، نشر إحصائية بعدد القتلى والجرحى المدنيين الذين استقبلهم على مدار ثلاثة أشهر، مؤكدًا وصول 86 جريحًا و18 قتيلاً من المدنيين.

وناشد مركز سبها الطبي، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أهل الجنوب إبعاد المركز عن الاشتباكات المباشرة أو غير المباشرة، مطالبًا الجميع بتحمل مسؤولية استهداف المركز بالقذائف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع مرصد ليبيا