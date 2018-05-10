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إلغاء زيارة رئيس مجلس الدولة «خالد المشري» التي كانت مقررة اليوم الخميس إلى مدينة مصراتة بعد احتجاج مجموعات من أهالي مصراتة الرافضين لجماعة الإخوان المسلمين، كما أكدت مصادرنا أن قادةً من البنيان المرصوص هددوا بإغلاق مهبط المطار وبرج المراقبة لمنع المشري من دخول المدينة.

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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