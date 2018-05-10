بنسودا تطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي والتهامي خالد للمحكمة الدولية

أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن أمر القبض الصادر ضد سيف الإسلام القذافي لا يزال قائما والسلطات الليبية “لا تزال مُلزمة بتقديم سيف القذافي إلى المحكمة”.

وقالت المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، في تقريرها الخامس عشر أمام مجلس الأمن إن المحكمة الدولية تجدد دعوة السلطات الليبية لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتقديم سيف القذافي إلى المحكمة دون تأخير أكثر.

وحثّت بنسودا الجميع على تسهيل تقديم سيف القذافي إلى المحكمة وتقديم معلومات عن مكان وجوده، وعلى التعاون مع السلطات الليبية في هذا الصدد.

وأشارت بنسودا إلى أن تقارير إعلامية تزعم أن سيف الإسلام القذافي قد أُطلق سراحه، لافته إلى أن وجود سيف القذافي في الحجز غير واضح حاليا.

وجددت الولايات المتحدة الأميركية، دعوتها إلى ضرورة مثول سيف الإسلام القذافي إلى محكمة الجنايات الدولية، وتوقيف محمود الورفلي، وضرورة محاسبته طبقًا للقانون الدولي، حول تقارير عن عمليات قتل خارج القانون.

وجاء ذلك على لسان نائب مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا يوم أمس.

وفي سياق متّصل، طالبت المحكمة الجنائية الدولية جميع الدول بالتعاون معها للقبض على رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي التهامي خالد الذي أصدرت المحكمة أمرًا بإلقاء القبض عليه في أبريل العام الماضي.

وقالت المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، في تقريرها الخامس أمام مجلس الأمن إن التهامي محمد خالد لا يزال طليقا رغم نشر أمر القبض الصادر ضد منذ أكثر من سنة.

وبيّنت بنسودا أن مكتب الإدعاء في المحكمة الجنائية يواصل جهوده لتأمين القبض على التهامي خالد وتقديمه إلى المحكمة ومع ذلك، لكي تنجح هذه الجهود، يجب أن يتلقى المكتب باستمرار التعاون من الدول.

وطالبت المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، في ختما تقريرها أمام مجلس الأمن أي شخص أو كيان آخر قادر على تقديم معلومات موثوقة إلى المحكمة يمكن أن تُيسر القبض على التهامي خالد وتقديمه إلى المحكمة دون تأخير أكثر.

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