حكومة الوفاق تتعهد بصيانة مقرات المؤسسات القضائية في سرت

التقى وكيل وزارة العدل بحكومة الوفاق خالد الحسناوي أمس الأربعاء بمقر الوزارة بطرابلس مع عميد بلديه سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي ابراهيم امليطان.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية سرت إن “الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي تخص قطاع العدل والمؤسسات القضائية في سرت، وخاصة صيانه مقرات مجمع المحاكم ومؤسسة الإصلاح والتأهيل وسكن الموظفين في القطاع”.

ووفقا للمكتب فقد “أكد وكيل وزارة العدل أن المواضيع المطروحة خلال الاجتماع ستكون موجودة في خطة الوزارة للعام المالي الحالي 2018 بعد توفر الميزانية الخاصة بالقطاع”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية