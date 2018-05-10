ايطاليا: نتطلع لاستمرار التعاون مع ليبيا بشأن المهاجرين

أعربت السفارة الايطالية لدى ليبيا عن تطلعها لتواصل التنسيق مع الجانب الليبي بشأن عمليات إنقاذ المهاجرين.

وقدمت السفارة في تغريدة لها بموقع “تويتر” الشكر لرئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري عمر الجواشي على حسن استقباله لأعضاء السفارة “في مقر مصلحة الموانئ والنقل البحري”.

مضيفة “نتطلع إلى استمرار الدعم لضمان إدارة إنسانية و منظمة لعمليات إنقاذ المهاجرين بمنطقة البحث والإنقاذ (SAR) الخاصة بليبيا، مع التمسك بصلاحيات الدولة الليبية ومبادئ القانون الدولي”.

وكانت ايطاليا أرسلت قطعة بحرية عسكرية إلى طرابلس في أغسطس من العام الماضي كما صوت البرلمان الايطالي في يناير الماضي على إرسال مزيد من الجنود إلى الأراضي الليبية.

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