سبها الطبي يستقبل قتيلين جراء إصابتهم بأعيرة نارية في حادثتين منفصلتين

استقبل قسم العناية الفائقة بمركز سبها الطبي، أمس الأربعاء، قتيلين من بينهم فتاة جراء إصابتهم بأعيرة نارية نتيجة للانفلات الأمني الذي تشهده المدينة منذ فترة.

وذكرت إدارة الإعلام بالمركز، أن الفتاة حنين حسين البالغة من العمر 18 سنة من سكان منطقة الثانوية ودخلت للقسم بسبب إصابتها بعيار ناري في القلب فارقت وعلى إثرها الحياة، فيما أصيب مرعى مسعود (33 سنة) بعيار ناري في الرأس أودى بحياته.

وأوضح إدارة الإعلام، أن هؤلاء الضحايا لقو حتفهم بسبب ما يدور في مدينة سبها من انفلات أمنى، مؤكدا أن المركز الطبي بالمدينة يستقبل بشكل شبه يومي ضحايا هذا الانفلات الواقع داخل سبها، وهذا أيضا ما أكده قسم الحوادث بالمركز.

وكان قسم الحوادث بمركز سبها الطبي قد استقبل الثلاثاء جثه لرجل سوداني الجنسية يبلغ من العمر 60 عاما وعلى جسده أثار التعذيب.

يذكر أن مركز سبها الطبي قد استقبل خلال الفترة الممتدة من الرابع من فبراير الماضي إلى الخامس من الشهر الجاري، 18 قتيلا و86 جريحا من المدنيين، جراء الاشتباكات القبلية الدائرة بالمدينة.

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