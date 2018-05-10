قوات ليبية ترصد تحركات لتنظيم الدولة جنوب شرق سرت

وأوضح حديد لموقع ليبيا الخبر أن قواتهم قامت بتأمين وصول جرحى بوابة التسعين شرق سرت إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج اللازم.

وحذّرت قوة حماية وتأمين سرت قد قبل يومين من تحركات لتنظيم الدولة في الوديان جنوب شرق سرت أبرزها وادي بي و وداي رمل.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف بوابة ” التسعين ” الواقعة شرقي مدينة سرت بواسطة مهاجم إنتحاري بحسب وكالة أعماق الذراع الاعلامي لتنظيم الدولة .

وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص فقط أحدهم رجل مُسن من سكان المنطقة ويدعى محمد العلواني بعد ان أقدم انتحاري آخر تعطلت سيارته على قتله بحسب تصريح مدير امن راس لانوف عبدالسلام الحسوني لقناة ليبيا الحدث .

يشار الى أن ذات البوابة كانت قد تعرضت بإستهداف أ مماثل في 10 فبراير الماضي بسيارة مفخخة يقودها إنتحاري وتبنى تنظيم الدولة الهجوم .

الجدير بالذكر أن تقارير امريكية ذكرت ان تنظيم الدولة ينشط في المناطق الصحراوية جنوب سرت؛ وهي المناطق الفاصلة بين تمركزات القوات التابعة لعملية الكرامة وقوات حكومة الوفاق الليبية وتعتبر مناطق التماس.

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