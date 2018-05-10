شحنات أدوية لإسعاف الجنوب 

أشرفت إدارة مركز سبها الطبي على توزيع شحنات أدوية مقدمة من وزراة الصحة إلى المراكز والمستشفيات الصحية في مختلف مدن المنطقة الجنوبية.

وقال مدير مركز سبها الطبي، عبد الرحمن عريش، أن كميات الأدوية الموزعة تضمنت 12 صنفاً من المضادات وأدوية الأطفال مشيراً إلى أن القطاع الصحي في المنطقة الجنوبية يعاني من نقص يصل إلى 400 صنف من الأدوية.

وأوضح مدير المركز أن الوزارة قدمت إلى مستشفيات الجنوب 40 صنفاً من الأدوية فقط، أي ما نسبته 12% تقريباً، مشيراً إلى أن الكمية ستسهم في تخفيف الضغط وتسهيل مهمة المراكز الصحية في المناطق النائية .

وتم تخزين شحنة الأدوية داخل مخازن الإمداد الطبي بسبب صعوبة الوصول إلى مركز سبها الطبي نظراً لأن مخازنه تقع بالقرب من مناطق الاشتباك ومرمى القذائف العشوائية .

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