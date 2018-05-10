منطقة سبها العسكرية تعلن وقف إطلاق النار بداية من اليوم الخميس

أعلنت منطقة سبها العسكرية وقف إطلاق النار في المدينة ابتداء من اليوم الخميس، وسحب جميع القناصين من أماكن تمركزهم، وفتح الطرقات المغلقة فورا.

وقال آمر المنطقة العسكرية اللواء المبروك الغزوي، إن إطلاق النار أدى إلى إصابة الأبرياء ووفاة البعض منهم وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة التي تخدم المواطن وتؤثر في حياته اليومية.

وأشار القرار الموجه إلى اللواء السادس مشاة ومجلس قبائل التبو بسبها، إلى تكليف الكتيبة 160 مشاة بالإشراف على وقف إطلاق النار وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يذكر أن مركز سبها الطبي قد استقبل خلال الفترة الممتدة من الرابع من فبراير الماضي إلى الخامس من الشهر الجاري، 18 قتيلا و86 جريحا من المدنيين، جراء الاشتباكات القبلية التي تدور بالمدينة والتدهور الأمني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر