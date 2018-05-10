غدامس تستضيف الملتقى الوطني الليبي

يعقد اليوم الخميس في المدينة القديمة بغدامس الملتقى الوطني الليبي الذي يعد احد مراحل خطة المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وبين سلامة في تغريدة له بموقع “تويتر أن “مدينة غدامس تزينت بأجمل حللها لاستقبال الملتقى مقدما الشكر لمجلسها البلدي ولأهلها على حسن ضيافتهم”.

وكان الملتقى الوطني عقد جلسات تشاورية أمس في طرابلس، برعاية مركز الحوار الإنساني المكلف من المبعوث الأممي ويعد الملتقى إحدى مراحل خطة سلامة لحل الأزمة الليبية معتبرا اياه الطريقة المثلى لإعادة بناء الدولة الليبية.

وكان سلامة قدم في سبتمبر الماضي مبادرة لحل الأزمة الليبية تقضي بفتح بتشكيل لجنة صياغة لوضع التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي ثم فتح الباب أمام من تم استبعادهم أو ابعدوا أنفسهم من العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني يضم الجميع لتحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية.

وتتضمن المبادرة قيام البرلمان وهيئة الدستور بعرض الدستور للاستفتاء بالإضافة إلى عقد حوار مع الجماعات المسلحة لدمجها وتقديم مبادرة لتوحيد الجيش الوطني واستمرار جهود المصالحة واتخاذ إجراءات حاسمة بخصوص النازحين على ان في غضون سنة الاستفتاء على الدستور وإصداره وانتخاب رئيس وبرلمان

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