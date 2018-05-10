عالم الآثار بول بينت يقدم محاضرة عن يوسبريدس وبرينكي في بنغازي

بنغازي 10 مايو 2018 ( وال ) – قدم رئيس البعثات في جمعية الدراسات الليبية في لندن، بول بينت، خلال استضافته من قبل مراقبة آثار بنغازي، محاضره بعنوان: ” يوسبريدس وبرينكي”.

وقال بول بينت في محاضرته التي ألقاها اليوم الخميس في منى مراقبة آثار بنغازي إن يوسبريدس ،أسست في 508 قبل الميلاد حسب الدولة الأثرية، وأنشئت مدينة يوسبريدس من قبل مستوطنين من الإغريق قاموا بتأسيس المدينة، وأطلقوا عليها اسم يوسبريدس؛ ولهذا الاسم مدلولا عند الإغريق ربما أقصى الغرب وله ارتباط بمعالم الأساطير اليونانية.

وتابع بول بينت بقوله ” من المعروف أن هذه المدينة قد بنيت عند الطريق الشمالي لسبخة السلماني فوق مرتفع من الأرض تعرف باسم مقبرة (سيدي أعبيد ) وربما أول من انشأ يوسبريدس هو ريتشارد جوتشاين وكان مدير الآثار في سيريلانكا في 1964 وقال بول بينت أننا سنسعى بكل جهودنا لإعمار مدينة بنغازي مما خلفته الحرب من خسائر ودمار.

ومن جهته عرف المستشار في مصلحة الآثار الليبية بالحكومة المؤقتة، صالح رجب العقاب، بالسيد بول بينت وقال إنه يعتبر من الأثريين وكان مدعو لحضور المؤتمر الدولي لإعادة إعمار بنغازي والمعرض المصاحب له الذي عقد الأسبوع الماضي فانتهزت الفرصة لاستضافته من قبل مراقبة آثار بنغازي وتقديمه هذه المحاضرة.( وال – بنغازي) أ س / س ع

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