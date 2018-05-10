رئيس لجنة الحوار مصراتة – تاورغاء: الحكومة لم تلتزم بتنفيذ اتفاق المصالحة مع تاورغاء

قال رئيس لجنة الحوار مصراتة – تاورغاء يوسف الزرزاح إن حكومة الوفاق لم تلتزم بتنفيذ اتفاق المصالحة مع تاورغاء مشيراً إلى أن بنود الاتفاق لم ينفذ منها إلا بند واحد.

وقال يوسف الزرزاح لقناة “ليبيا روحها الوطن” إن بنود الاتفاق لم ينفذ منها إلا بند واحد وهو وضع القيمة المالية المتفق عليها وهي ربع المبلغ في حسابات لجنة المصالحة مصراتة تاورغاء.

وأوضح الزرزاح أن اللجنة قدّمت مقترحا منذ شهر للحكومة يقضي بانشاء هيئة خاصة بالمفقودين في هذه القضية الا انها ماطلت في اصداره.

وبيّن رئيس لجنة الحوار مصراتة – تاورغاء أن هناك 10 مقابر في مدينة تاورغاء لم يفتح منها الا 4 مقابر ومازالت هناك 6 مقابر لم يتم الى الان الكشف عنها.

ومنذ مطلع شهر فبراير الماضي لا تزال عشرات العائلات من نازحي تاورغاء عالقة في منطقة قرارة القطف بالقرب من مدينة تاورغاء ينتظرون ساعة عودتهم إلى مدينتهم في ظل ظروف إنسانية صعبة.

ويُواجه اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء عراقيل كبيرة بعدما تعثر وصول عشرات العائلات من نازحي تاورغاء إلى بلدتهم؛ بسبب مطالبة جهات من مصراتة بتأجيل عودة الأهالي حتى الوصول إلى معالجة موضوعية واقعية عادلة لهذا الملف بالغ الحساسية.

الجدير بالذكر أن البدء في عودة الاهالي ووقوفهم في منطقة قرارة القطف يأتي بعد نحو سبعة عشر شهرًا من اعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن اتفاق مصالحة بين ممثلين عن مجلسي بلدي مصراتة ومحلي تاورغاء بتونس في الحادي والثلاثين من أغسطس 2016 برعاية أممية.

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