المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تطالب بوضع استراتيجية لمنع ظاهرة تهريب الآثار

أكدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، ” انه من الضروري أن تتحرك مصلحة الآثار طرابلس لوضع حدود وضوابط لما تتعرض له المواقع الثرية في كل ليبيا من نبش ونهب وسرقة وبيع للقطع الأثرية في المزادات”.

وأضافت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، “أنها بصدد إرسال مذكرة مهمة إلى كل من مصلحة الآثار في طرابلس، ومصلحة الآثار بنغازي واتحاد بلديات التراث العالمي الليبية، للتصدي لهذه الظاهرة غير الحضارية، والتي تمس المواطن الليبي في عمق تاريخه”.

وطالبت المنظمة بوضع استراتيجية لمعالجة هذه الظاهرة من قبل السلطات العليا في الدولة الليبية.

